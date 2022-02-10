Кремль отказался присоединяться к ряду «кричальщиков» о «допинге» Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросах допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой нужно ориентироваться на Международный олимпийский комитет (МОК). Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на происходящее.

«Все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Песков призвал всех слушать именно МОК и пожелал российским спортсменам золотых медалей.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс выступил с заявлением, что комментировать слухи относительно допинг-теста Валиевой неуместно, а потенциальное обнаружение допинга — это спекуляция.

Согласно неофициальным данным, в пробах Валиевой обнаружили триметазидин. Врачи объясняли, что это лекарство не повышает работоспособность или выносливость, поэтому не противопоказано спортсменам.