Ковид обошел стороной российских олимпийцев в Токио

Среди российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Главный итог, когда половина Игр уже позади — то, что среди россиян нет ни одного зараженного коронавирусом, рассказал Поздняков. Это позволит российским спортсменам воплотить свою мечту в жизнь, указал он.

«В составе нашей команды ни одного инфицированного коронавирусом. Это для нас особый предмет гордости», — сказал глава ОКР, которого процитировало РИА «Новости».

Поздняков подчеркнул, что это позволяет всей делегации и спортсменам продолжать участие в Олимпиаде.

Медицинский центр работает не покладая рук, врачи трудятся с утра до вечера. Поздняков привел в качестве примера оказание помощи рапиристке Марте Мартьяновой, которая получила травму в финале, но не сдалась и завоевала золото, а также дзюдоистке Мадине Таймазовой, принесшей стране бронзу.

Всего в Токио выявили уже 264 случая заражения коронавирусом среди тех, кто задействован в проведении Игр.

Россия идет на пятом месте в олимпийском зачете. В активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.