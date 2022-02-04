Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам побед на Олимпиаде в Пекине

За выступлением спортсменов из РФ на Олимпиаде в Пекине будут следить на Международной космической станции. Российские космонавты пожелали сборной победить на соревнованиях.

Обращение Антона Шкаплерова и Петра Дуброва к отечественным спортсменам разместили в twitter Роскосмоса.

«Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов. Мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса», — отметил Шкаплеров.

Дубров пожелал российской сборной успехов, побед и новых рекордов на предстоящих Олимпийских играх.

Официальное открытие ОИ-2022 состоится 4 февраля. Сборная РФ приехала на Олимпиаду в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР, ROC) из-за допинговых санкций. Им запрещено выходить под национальным флагом и использовать гимн страны.