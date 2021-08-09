Названы запрещенные продукты в королевской семье Великобритании

Меню королевской семьи Великобритании строго регламентировано, а некоторые продукты питания находятся под строгим запретом даже на выездных фуршетах. Королевским особам запрещено употреблять, к примеру морепродукты, так как это может привести к пищевому отравлению. Об этом в беседе с изданием Express рассказал бывший мажордом Букингемского дворца Грант Харролд.

Он подчеркнул, что это разумный шаг, чтобы предотвратить конфуз, если член королевской семьи находится в турне. По его словам, королева строго придерживается этого запрета, как и ее покойный муж принц Филипп.

При этом старший сын королевы, принц Чарльз позволяет себе есть устриц, невзирая на запрет матери. Но остальные члены семьи строго придерживаются правил.

По данным издания, отказ от морепродуктов сильно расстроил герцогиню Сасекскую. Еще до замужества с принцем Гарри Меган Маркл признавалась, что устрицы или мидии — это неотъемлемая часть ее идеального обеда.

Вторым продуктом, который находится под полным запретом в Букингемском дворце стал чеснок. Перед визитом к королеве лучше избегать употребления этого овоща любой ценой. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди признавался, что никогда не мог подать к королевскому столу блюдо с чесноком или большим количеством лука.