Дебора Барбье и Бутч Бауэрс должны были представлять интересы экс-президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в Сенате, но ушли из команды адвокатов. Кто займет их место, пока неизвестно. Оба были наняты на работу на прошлой неделе.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, Бауэрс (Южная Каролина) ранее представлял губернатора штата и служил в Минюсте при президенте Джордже Буш-младшем. Барбье в прошлом была прокурором, сейчас стала адвокатом по уголовным делам.

Они ушли из команды Трампа за две недели до начала исторического процесса.

На днях сообщалось, что Трамп надумал избежать личного присутствия на процессе об импичменте, и будет выступать перед сенатом письменно. Сенат впервые в истории страны будет рассматривать вопрос импичмента задним числом — после ухода главы государства со своего поста.

Если Трампа признают виновным, ему больше никогда не разрешат занимать государственные должности.