Команда России на Паралимпиаде взяла еще одно золото в плавании

Россиянка Анастасия Гонтарь выиграла золото Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Дистанцию девушка проплыла за 27,38 секунды.

Второй стала нидерландка Шанталь Зейдервельд (27,42 секунды), третьей — канадка Орели Ривар (28,11 секунды).

Спортсменки выступали в категории S10 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Эти пловцы имеют максимальную слабость в ногах, отсутствие ступней, отсутствие ноги ниже колена или проблемы с бедрами. Также в этот класс входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Паралимпийские игры проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября. В рамках соревнований разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. От России в Играх участвуют 242 спортсмена.