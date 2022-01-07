КНДР отказалась ехать на Олимпиаду в Китае из-за «враждебных сил» и коронавируса

Северная Корея заявила о том, что не сможет принять участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея, согласно заявлению ЦТАК, не отправит на Игры своих спортсменов из-за «действий враждебных сил», а также пандемии коронавируса.

При этом в сообщении указано, что Северная Корея окажет полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению Олимпийского фестиваля.

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре 2021 года отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) Северной Кореи до конца наступившего года «за нарушение хартии и невыполнение своих обязательств». Команда КНДР уже пропустила летнюю Олимпиаду в Токио, которая прошла в июле–августе 2021 года.

Россия собирается подать заявку на проведение Олимпиады-2036. Это не только престижно, но и дает возможность городам-участникам получить современную инфраструктуру. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что пока конкурс на 2036 год еще не объявлен, но как только это случится, нужно непременно предложить один или несколько российских городов.