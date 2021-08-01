Клишина не смогла выйти в финал Олимпиады в прыжках в длину

Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину на токийской Олимпиаде. В первых двух попытках утренней квалификации она совершила заступ. Во время третьей попытки она прервала забег из-за травмы ноги.

Предположительно, она повредила заднюю поверхность бедра во время второй попытки. Лучшим результатом Клишиной в этом сезоне стал прыжок на семь метров один сантиметр, сообщило РИА «Спорт». Персональный рекорд 30-летней спортсменки — семь метров пять сантиметров.

Клишину обследуют в олимпийской деревне, сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

«Даша сейчас в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при олимпийской деревне», — сообщила Глущенко.

Финальный турнир, на который не попала спортсменка, состоится 3 августа, сообщал ТАСС.

Сейчас Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Отечественные спортсмены завоевали 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных 11 бронзовых. Это лучший результат в постсоветской истории страны.

Ранее Дарья Клишина сообщила, что американским школьникам с ранних лет прививается патриотизм. Но об окружающем мире они получают очень мало информации.