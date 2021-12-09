Китай выразил Канаде протест из-за бойкота Олимпиады

Китай выразил Канаде протест из-за бойкота дипломатами Олимпиады в Пекине. Об этом стало известно из заявления посольства КНР в Оттаве, написало РИА «Новости».

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично ложно обвинил Китай в „нарушении прав человека“ и использовал это в качестве предлога, чтобы объявить, что Канада не направит „дипломатических представителей“ для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине», — говорится в заявлении дипломатов в WeChat.

В дипмиссии подчеркнули, что уже сделали Канаде строгий выговор. Также дипломаты удивились тому, что Канада так холодно и, по их мнению, неправильно реагирует на олимпийские соревнования, потому что сама не раз принимала у себя спортсменов, а теперь нарушает принцип политического нейтралитета. В дипмиссии заключили, что Канада должна перестать подрывать соревнования такими заявлениями.

Позицию по дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине поддержали США и Австралия. Бойкот не коснется самих спортсменов, и означает только отсутствие официальных представителей дипведомств.