Капитан сборной России по волейболу высказался о предстоящей игре с Бразилией

Третий матч группового этапа на Олимпийских играх между сборной России и Бразилии пройдет в среду, 28 июля. По словам капитана российской команды Игоря Кобзаря, игра будет напряженной, но очень эмоциональной. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Жду прежде всего праздника — от таких матчей получаешь настоящее удовольствие. Наверняка будет напряженная борьба. Ну и, конечно, я ожидаю победы нашей сборной», — сказал он.

Кобзарь высказался и об недавней игре команды Ирана под руководством российского тренера Владимира Алекно со сборной Польши. Он отметил, что Иран своей победой очень удивил. Спортсмены показали сильную игру, особенно когда у Польши был такой грозный состав. Владимир Романович, конечно, помог иранцам добиться такого успеха, заключил капитан российской сборной.