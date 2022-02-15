Канадская фигуристка раскритиковала Валиеву за ошибки и допинг

Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе прокомментировала олимпийская чемпионка, канадская спортсменка Меган Дюамель. На своей странице в Twitter она сравнила итоговые результаты ставшей первой россиянки и японской спортсменки Вакабу Хигучи, занявшей пятое место.

Она репостнула твит спортивного журналиста Джеки Вонга, который указал на неправильную постановку руки и ошибку при выполнении первого прыжка Валиевой. Вонг указал, что россиянка получила на 10 баллов больше, чем японская спортсменка.

«Получается, две ошибки против отсутствия явных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков», — написала Дюамель.

Камила Валиева стала лидером после исполнения короткой программы. За свое выступление она получила 82,16 балла. Второе место досталось Анне Щербаковой, чье выступление судьи оценили в 80,2 балла. Замкнула тройку японская фигуристка Каори Сакамото с результатом 79,84 балла. Еще одна россиянка Анна Трусова стала четвертой, получив 74,60 балла.

В ближайший четверг, 17 февраля, фигуристки выступят с произвольной программой.

Информация об использовании допинга Камилой Валиевой появилась 11 февраля, когда об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования. В организации заявили, что анализе россиянки, который взяли в декабре, нашли вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство отстранило спортсменку от соревнований. Но Валиева обжаловала это решение. Таким положением дел оказались недовольны Международном олимпийском комитете (МОК), Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Международном союзе конькобежцев (ISU). Организации подали апелляцию в Спортивный арбитраж, который их требования отклонил.

В суде заявили, что изучили только требования об отстранении спортсменки. Делом о допинге занимается Российское антидопинговое агентство.