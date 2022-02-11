Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил ТАСС. Ранее сообщалось, что с допинг-пробой россиянки возникли проблемы, поэтому ее могут не допустить до турнира.

По информации агентства, сначала к тренировке приступили две другие российские фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Позднее к им присоединилась и Валиева.

8 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира. В организации сослались на срочные юридические обстоятельства. которые было необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев.

На следующий день портал Inside the Game предположил, что церемония была отложена из-за проблем с допинг-тестом в российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой. 10 февраля Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что спортсменку не станут отстранять от олимпийского турнира в Пекине. В тот же день в МОК назвали спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте россиянки. Сама Валиева при этом вышла на тренировку перед личным турниром.

Ранее российские фигуристы завоевали золотые награды в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте оказались спортсмены США, на третьем — представители Японии.