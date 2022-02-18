Камила Валиева возвращается в Россию с Олимпиады. Прямая трансляция

Занявшая четвертое место на Олимпийских играх фигуристка Камила Валиева направилась в Москву. «360» ведет прямую трансляцию из аэропорта Шереметьево.

На Олимпийских играх после короткой программы стала лидером соревнований. Но во время выступления в произвольной части она совершила несколько ошибок и по общему результату оказалась только четвертой.

Причиной переживания мог стать допинговый скандал, в который попала юная спортсменка. Международное агентство допинг-тестирования сообщило о запрещенном веществе во взятом в конце декабря анализе фигуристки.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила.

С таким решением не согласились Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Они подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отстранить россиянку от соревнований. Суд, выслушав все аргументы, апелляцию отклонил.

В резолютивной части решения, опубликованной на сайте CAS, говорится, что доля вещества оказалась низкой для эффекта допинга. Все остальные анализы Валиевой оказались чистыми. Мать спортсменки указала, что лекарство с содержанием триметазидина употреблял ее дедушка после операции на сердце. Он же постоянно возил Камилу на тренировки. WADA не согласилось с выводами CAS и заявило о нарушении кодекса агентства, который приведет к последствиям.