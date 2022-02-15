facebook_pixel
    15 февраля 2022, 20:48

    Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой Олимпиады в англоязычных соцмедиа

    Brand Analytics: победа Валиевой вывела ее в лидеры по популярности в англоязычных соцмедиа

    Анатолий Минкин

    Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой Олимпийских игр среди англоязычных пользователей соцмедиа. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Brand Analytics по заказу РИА «Новости».

    Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой Олимпиады в англоязычных соцмедиа

    Победа в короткой женской программе проката помогла Валиевой сместить с первого места японского фигуриста Юдзуру Ханю.

    Количество упоминаний российской фигуристки составило 2808 раз, японского спортсмена упомянули только 2037 раз. Замкнула тройку фристайлистка китайской сборной Эйлин Гу. В соцмедиа ее упомянули 1789 раз.

    В русскоязычных соцмедиа Камила Валиева продолжает удерживать постоянное лидерство. Внимание к юной фигуристке первые дни приковало решение Спортивного арбитражного суда, а после — ее победа в коротком прокате среди женщин.

    Пользователи упоминали спортсменку, когда желали ей успеха и выражали слова поддержки. Всего у нее 11 265 упоминаний. На втором месте по популярности оказался биатлонист Эдуард Латыпов с 6390 упоминаниями. Его этап в мужской эстафете закончился третьим местом, поэтому пользователи стараются поддержать спортсмена. Замкнул тройку товарищ Латыпова по команде биатлонистов Максим Цветков с 3387 упоминаниями.

    Рейтинги спортсменов строятся по числу упоминаний в русскоязычных и англоязычных соцмедиа с 10:00 до 22:00 по пекинскому времени. Специалисты анализируют сообщения, где упоминаются имя спортсмена и Олимпиада.