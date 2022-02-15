Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой Олимпиады в англоязычных соцмедиа

Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой Олимпийских игр среди англоязычных пользователей соцмедиа. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Brand Analytics по заказу РИА «Новости».

Победа в короткой женской программе проката помогла Валиевой сместить с первого места японского фигуриста Юдзуру Ханю.

Количество упоминаний российской фигуристки составило 2808 раз, японского спортсмена упомянули только 2037 раз. Замкнула тройку фристайлистка китайской сборной Эйлин Гу. В соцмедиа ее упомянули 1789 раз.

В русскоязычных соцмедиа Камила Валиева продолжает удерживать постоянное лидерство. Внимание к юной фигуристке первые дни приковало решение Спортивного арбитражного суда, а после — ее победа в коротком прокате среди женщин.

Пользователи упоминали спортсменку, когда желали ей успеха и выражали слова поддержки. Всего у нее 11 265 упоминаний. На втором месте по популярности оказался биатлонист Эдуард Латыпов с 6390 упоминаниями. Его этап в мужской эстафете закончился третьим местом, поэтому пользователи стараются поддержать спортсмена. Замкнул тройку товарищ Латыпова по команде биатлонистов Максим Цветков с 3387 упоминаниями.

Рейтинги спортсменов строятся по числу упоминаний в русскоязычных и англоязычных соцмедиа с 10:00 до 22:00 по пекинскому времени. Специалисты анализируют сообщения, где упоминаются имя спортсмена и Олимпиада.