Кабмин утвердил вознаграждение для олимпийских чемпионов

Кабмин утвердил вознаграждение для медалистов Олимпиады в Токио. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

За золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте правительства. За серебряную дадут 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую — 1,7 миллиона рублей.

Аналогичные награды ждут призеров предстоящих Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

В правительстве отметили, что денежные вознаграждения также получат тренеры и специалисты, которые готовили спортсменов к Олимпиаде. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россия завоевала 71 медаль, 20 из которых — высшего достоинства.

Ранее Министерство иностранных дел сообщило, что Россия подаст заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Кандидатами будут Казань и Санкт-Петербург. При этом глава Минспорта Олег Матыцин заявлял, что с городами-кандидатами пока не определились. В их числе могут быть Новосибирск и Владивосток.