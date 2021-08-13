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    13 августа 2021, 11:43

    Кабмин утвердил вознаграждение для олимпийских чемпионов

    Екатерина Шамина

    Кабмин утвердил вознаграждение для медалистов Олимпиады в Токио. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Кабмин утвердил вознаграждение для олимпийских чемпионов

    За золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте правительства. За серебряную дадут 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую — 1,7 миллиона рублей.

    Аналогичные награды ждут призеров предстоящих Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

    В правительстве отметили, что денежные вознаграждения также получат тренеры и специалисты, которые готовили спортсменов к Олимпиаде. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

    Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россия завоевала 71 медаль, 20 из которых — высшего достоинства.

    Ранее Министерство иностранных дел сообщило, что Россия подаст заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Кандидатами будут Казань и Санкт-Петербург. При этом глава Минспорта Олег Матыцин заявлял, что с городами-кандидатами пока не определились. В их числе могут быть Новосибирск и Владивосток.