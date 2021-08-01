Японцы пришли протестовать против Игр к арене, где Хачанов играет за золото

Российский теннисист Карен Хачанов и немец Александр Зверев играют матч за золото Олимпиады на арене, у которой собирались десятки японцев, протестующих против проведения Игр в Токио. Полиция не вмешивается, финальный матч продолжается.

Финал теннисного турнира в одиночном разряде проходит под громкие звуки с улицы. Около 10 демонстрантов с мегафонами скандируют «Нет Олимпиаде!» и «Олимпиада убивает бедных!».

Стражи порядка наблюдают за происходящим и не разгоняют митингующих. Финальный матч между Хачановым и Зверевым продолжается, сообщило РИА «Новости».

Крики слышны и на центральном корте арены, где проходит матч. По данным ТАСС с места событий, протестная акция все же завершилась к концу первого сета.

Массовые протесты против Олимпиады проходили и в день открытия Игр. Противники соревнований 23 июля собрались около здания правительства и стадиона. Протестующие выразили недовольство тем, что турниры якобы проводят только для спонсоров и чиновников, а о простых людях и спортсменах никто не думает.