Японцев возмутило судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Читатели Yahoo News Japan раскритиковали судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде. Пользователи предположили, что россиянку Дину Аверину могли нарочно лишить золотой медали по желанию Соединенных Штатов.

«Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США», — прокомментировал ситуацию monchan.

Пользователь с ником u8b заявил, что для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, несправедливое судейство — постыдное явление. По его словам, предвзятое отношение к Дине Авериной было очевидно всем.

Еще один юзер с ником vis назвал Дину и ее сестру Арину Аверину гимнастками № 1 в мире. Он отметил, что художественная гимнастика — это тот вид спорта, в котором трудно выставлять объективные оценки, однако в случае с россиянками все было понятно.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что история с Авериной — это часть плана Международной федерации остановить гегемонию российских спортсменок на Олимпиаде в Токио.