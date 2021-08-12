Японской чемпионке заменят золотую медаль Игр после укуса мэра Нагои
Олимпийской чемпионке из Японии Миу Гото заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои Такаси Кавамура. Во время позирования фотографам он снял маску, надел на себя медаль и укусил ее. Информация об этом появилась на сайте Kyodo.
Мэр также позволил себе странные высказывания в адрес девушки. Он спрашивал, запрещено ли ей вступать в романтические отношения. Всего в мэрию Нагои поступило более семи тысяч жалоб на действия главы города. В частности, его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии коронавируса и в домогательствах.
Мэр извинился перед 20-летней спортсменкой за свой поступок. Поговорив с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой Кавамура предложил возместить деньги за новую золотую медаль. Девушка в этом году выступала за женскую сборную по софтболу на Олимпиаде в Токио.
На Олимпийский играх Япония заняла третье место. В их копилке — 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Этот результат стал лучшим в истории страны. Игры закончились 8 августа.