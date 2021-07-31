Японские дизайнеры создали кимоно в честь каждой страны, участвующей в Играх

Японский дизайнер Йошимаса Такакура со своей командой создал кимоно в честь каждой страны — участницы Олимпиады. Всего получилось 206 нарядов. Над проектом трудились более шести лет.

Целью проекта стало знакомство мира с Японией через классический костюм и сближение стран, участвующих в Играх. В 2014 году дизайнер Йошимаса Такакура запустил проект The Kimono Project. За этом время он придумал кимоно с эксклюзивным дизайном для каждой страны. Комплекты включают в себя элементы национальных историй и культур. Информация об этом появилась на официальной странице проекта в Instagram.

В частности, оформление российского кимоно отсылает к сказке «Конек-горбунок», к «Лебединому озеру», Эрмитажу и космическим кораблям. Дизайн сочетает в себе культуру, искусство и технологии страны.

Прежде чем заняться отбором узоров и рисунков, команда дизайнеров внимательно изучала культуру, климат и природные условия каждой страны, чтобы вручную вплести их в ткань нарядов.