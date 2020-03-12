Япония оценила влияние COVID-19 на Олимпиаду в Токио

Япония продолжает подготовку к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, как и было запланировано. Чиновники в один голос заверили, что отмена Игр невозможна, несмотря на пандемию. Ну, или маловероятна.

«Позиция правительства неизменна. Мы будем готовиться к Токийским играм, как и планировалось, будем поддерживать тесный контакт с Международным олимпийским комитетом (МОК), организаторами и властями Токио», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга. Его слова привело агентство Kyodo.

Повторяя позицию правительства, руководители оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио заявили, что проведут мультиспортивные мероприятия этим летом. Как планировалось, так и будет, заявили чиновники.

Токийский губернатор Юрико Койке обеспокоена, что пандемия может так или иначе повлиять на проведение Игр. Но она настроена оптимистично.

«Ни в коем случае нельзя отменить игры», — отрезала чиновница.

Но не все в Японии так оптимистичны. Харуюки Такахаши, член исполнительного совета Олимпийского организационного комитета Токио, заявил, что поднимет тему возможной задержки игр 2020 года из-за вспышки коронавируса. Такое заявление он намерен сделать во время заседания совета директоров, намеченное на конец марта.

«Всякое вокруг говорят. Но если вы подумаете о чувствах японцев, которые приготовились встречать Олимпиаду, поймете, что задержка Игр немыслима», — добавила Койке. Впрочем, заметила губернатор, окончательное решение все равно за МОК.

В Японии общее количество инфицированных составляет более 1300 человек. Это считая 700 заболевших с круизного лайнера Diamond Princess, который был поставлен на карантин возле Токио в феврале. Приблизительно 120 случаев заболевания подтвердили на Хоккайдо, губернатор Наомичи Судзуки объявил чрезвычайное положение.

Всего к утру 12 марта в мире зарегистрированы 126 254 случая заболевания COVID-19. В результате болезни умерли 4630 человек, вылечились 68 265.