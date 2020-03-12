Япония оценила влияние COVID-19 на Олимпиаду в Токио
«Позиция правительства неизменна. Мы будем готовиться к Токийским играм, как и планировалось, будем поддерживать тесный контакт с Международным олимпийским комитетом (МОК), организаторами и властями Токио», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга. Его слова привело агентство Kyodo.
Повторяя позицию правительства, руководители оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио заявили, что проведут мультиспортивные мероприятия этим летом. Как планировалось, так и будет, заявили чиновники.
Токийский губернатор Юрико Койке обеспокоена, что пандемия может так или иначе повлиять на проведение Игр. Но она настроена оптимистично.
«Ни в коем случае нельзя отменить игры», — отрезала чиновница.
Но не все в Японии так оптимистичны. Харуюки Такахаши, член исполнительного совета Олимпийского организационного комитета Токио, заявил, что поднимет тему возможной задержки игр 2020 года из-за вспышки коронавируса. Такое заявление он намерен сделать во время заседания совета директоров, намеченное на конец марта.
«Всякое вокруг говорят. Но если вы подумаете о чувствах японцев, которые приготовились встречать Олимпиаду, поймете, что задержка Игр немыслима», — добавила Койке. Впрочем, заметила губернатор, окончательное решение все равно за МОК.
В Японии общее количество инфицированных составляет более 1300 человек. Это считая 700 заболевших с круизного лайнера Diamond Princess, который был поставлен на карантин возле Токио в феврале. Приблизительно 120 случаев заболевания подтвердили на Хоккайдо, губернатор Наомичи Судзуки объявил чрезвычайное положение.
Всего к утру 12 марта в мире зарегистрированы 126 254 случая заболевания COVID-19. В результате болезни умерли 4630 человек, вылечились 68 265.