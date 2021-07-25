Японец стал первым в истории чемпионом Олимпийских игр в скейтбординге

Скейтбординг впервые включили в олимпийскую программу на Играх в Токио. Золото в этих соревнованиях взял японец Юто Хоригомэ. Он набрал 37,18 балла.

На втором месте оказался бразилец Келвин Хофлер (36,15 балла), бронзовая медаль у спортсмена из Соединенных Штатов Джаггера Итона (35,35 балла). Российские скейтбордисты не смогли пробиться на Олимпиаду.

Хоригомэ — победитель четырех этапов Мировой лиги в «стрите». Скейтбордист принес своей сборной третью золотую медаль на Олимпиаде и вывел команду Японии на первое место в медальном зачете.

В копилке сборной России три медали. Виталина Бацарашкина 25 июля добавила в нее золото. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Российская спортсменка выбила 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Она рассказала, что в финале судьи ошиблись во время подготовки одного из выстрелов и накинули ей дополнительное время.