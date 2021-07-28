Израильские олимпийцы вдевятером проверили антисекс-кровати. Видео

Интерес к картонным антисекс-кроватям, расположенным в номерах олимпийцев в Токио, не перестает угасать. Ранее говорили, что такая может выдержать только одного человека. Но израильские атлеты решили испытать ее вдевятером.

На этот раз прочность одной из них решили проверить израильские атлеты. Они выясняли, сколько людей она выдержит, пока не сломается. Начали с одного человека, закончили — девятью. Но на кровати атлеты не лежали, а прыгали. Свой эксперимент юноши сняли на видео и выложили в TikTok. В конце ролика кровать все-таки сильно помялась.

До этого ирландский гимнаст Рис Маккленахан снял на видео свои прыжки на картонной антисекс-кровати в Олимпийской деревне в Токио, чтобы развенчать миф о том, что она не может выдержать резких движений. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио тогда сообщил, что благодаря спортсмену все узнали, что картонные кровати устойчивы и прочны.

Организаторы Игр ранее говорили, что одна кровать выдержит лишь одного человека. А еще попросили не заниматься на них сексом.