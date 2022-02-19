Мужскую лыжную гонку на ОИ в Пекине перенесли на час из-за мороза и ветра

Мужскую лыжную гонку на Олимпийский играх в Пекине перенесли из-за плохих погодных условий. Спортсмены стартуют в 10:00 по московскому времени.

О переносе начала соревнований сообщили в Telegram-канале Олимпийского комитета России. Изначально гонка должна была начаться в 09:00.

Кроме того, дистанцию сократят до 30 километров. Виной всему — сильный мороз. Сегодня утром в Пекине ударил мороз -16 градусов. Ситуацию осложняет сильный ветер.

В субботу на Играх будет разыграно восемь комплектов медалей.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. В общем медальном зачете сборная России занимает девятое место. На первой строчке расположилась Норвегия с 15 золотыми медалями. У россиян в активе пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.