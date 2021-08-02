Названа дата отъезда Тимановской из Токио в Польшу

Получившая гуманитарную польскую визу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио в Варшаву в ближайшую среду, 4 августа. Об этом в беседе с Reuters заявил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

По его словам, спортсменка отправится в Польшу прямым рейсом.

«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», — заявил Опейкин.

Скандал вокруг Кристины Тимановской начался с того, что спортсменка в социальных сетях обрушилась с критикой на тренерский штаб. Она пояснила, что ее записали на соревнования, к которым она не готовилась. По словам легкоатлетки, такое решение спортивные чиновники приняли после того, как с Олимпийских игр сняли двух спортсменок из-за недостаточного количества допинг-проб.

По данным СМИ, речь идет об участницах беговой эстафеты четыре по 400 метров. Изначально Тимановская должна была бежать на дистанции 100 и 200 метров. На отборочном пробеге стометровки она прошла в финал, а на вторую первый тур второй дистанции, который прошел в понедельник, 2 августа, она так и не вышла.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии принял решение о снятии Тимановской с соревнований и возвращении ее в Минск. Но еще в аэропорту Токио спортсменка запросила помощи через полицию у Международного олимпийского комитета. Она заявила, что намерена просить политического убежища в Европе, так как она боится за свою свободу.

Последние дни Тимановская провела в посольстве Польши в Японии. По словам Александра Опейкина, критика тренеров могла обернуться для спортсменки серьезными последствиями, так как Национальный олимпийский комитет Белоруссии возглавляет старший сын президента страны Виктор Лукашенко, который не принимает критики в свой адрес. По данным СМИ, муж белорусской легкоатлетки Арсений Зданевич накануне уехал из Минска в Киев.



Тимановская пыталась обжаловать через спортивный арбитраж свое снятие с Олимпийских игр. Но выездная комиссия не приняла ее заявления, объяснив, что представленных доказательств не достаточно для судебной защиты.