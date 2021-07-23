Иоланда Чен высказалась об Олимпиаде без болельщиков

Чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о проведении Олимпиады в Токио без болельщиков. Об этом написал RT.

По мнению спортсменки, не страшно, что болельщики не будут присутствовать на Олимпиаде — главное, что они будут следить за соревнованиями и поддерживать спортсменов дистанционно.

«Что значит нет зрителей? А миллионная аудитория у телевизоров? Это тоже зрители, которые болеют и переживают», — сказала Чен.

Олимпиада, перенесенная с 2020 года, пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Болельщиков на ней не будет, чтобы избежать распространения коронавируса.