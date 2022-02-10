Иностранцы вступились за Камилу Валиеву в интернете

Издание Inside the Games сообщило о «сомнительном» допинг-тесте у оного из российских фигуристов на Олимпиаде — предположительно, это 15-летняя Камила Валиева. В комментариях иностранцы подвергли сомнению эту информацию и начали заступаться за спортсменку, написало ИА Nation News.

Обвинения пользователи назвали сфабрикованным. Многим показалось странным, что в допинге заподозрили 15-летнюю фигуристку.

«Зачем 15-летнему ребенку принимать допинг, чтобы выступить? Я на это не куплюсь»; «Люди всегда пытаются обидеть вас, когда видят, что вы побеждаете и добиваетесь успеха. Ей всего 15 лет. Перестаньте пытаться обидеть успешных людей»; «Она до сих пор остается величайшей фигуристкой по количеству набранных очков», — написали комментаторы.