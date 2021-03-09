Японские власти не планируют приглашать иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило агентство Kyodo.

Окончательное решение по вопросу допуска иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио примут до конца месяца, после обсуждения с МОК. В правительстве Японии решили, что приглашать зрителей из-за рубежа на Олимпиаду — рискованный шаг, поскольку люди боятся коронавируса, особенно учитывая появление различных новых штаммов, которые могут быть более заразными.

Японские власти также планируют провести эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но ее перенесли из-за пандемии. Организаторы при этом решили оставить название «Токио-2020» без изменений. Игры в 2021 году пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

Исполнительный комитет МОК ранее единогласно утвердил город Брисбен в Австралии как основного кандидата на проведение летней Олимпиады 2032 года.