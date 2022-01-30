Имена российских лыжников исковеркали на Олимпиаде в Пекине

Конфуз ожидал олимпийскую сборную по лыжам в аэропорту Пекина. Встречавшие их представители оргкомитета написали имена и фамилии спортсменов на приветственных табличках с жуткими ошибками. Это изрядно повеселило атлетов. Фотографии в своем Instagram разместила лыжница Юлия Ступак.

«Просто прочтите наши имена», — предложила лыжница под фотографией.

Согласно табличкам, изготовленным встречающей стороной, Юлия Ступак стала «Stupakia», а Ивана Якимушкина назвали «Yakimus». Больше всего досталось Сергею Устугову, которого обозначили на табличке как «Ustiugor Gei»

Олимпийская сборная РФ по лыжам прилетела на Олимпиаду в Пекин 30 января. В составе команды 16 человек — восемь мужчин и восемь женщин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На лимпиаде разыграют 109 комплектов медалей. Пекин станет первым городом. принявшим как летние, так и зимние игры.

Олимпийская сборная России насчитывае 461 человека, в том числе 212 спортсменов.

Ранее сообщалось о том, что российские биатлонисты, прибывшие на Олимпийские игры, пожаловались на холод в Пекине.