Илья Авербух призвал не забывать других фигуристок на фоне скандала с Валиевой

Заслуженный мастер спорта России в разговоре с kp.ru призвал болеть за всех российских фигуристок на Олимпиаде, а не только за Камилу Валиеву. Также он прокомментировал допуск спортсменки к соревнованиям.

Авербух отметил, что россияне должны быть благодарны юристам, которые отстояли участие Валиевой на Олимпиаде, несмотря на то, что в ее пробе найдено запрещенное вещество.

«Я понимаю, что скандал дополнительно всколыхнул интерес к Валиевой. Но не будем забывать, что у нас выступают три девочки. В равной степени буду болеть за Трусову и Щербакову. Желаю каждой из них преодолевать выпавшие трудности. У каждой есть своя дорога. И свои точки трудностей, которые они преодолевали. Каждой, кроме удачи, желаю справиться со своим волнением. Перевернуть эту страницу — и выступать дальше», — заключил он.