Хоккеисты клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут не принять участия в предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Spittin’ Chiclets.

Ранее заокеанская лига дала предварительное согласие на участие хоккеистов в Играх. Однако решение НХЛ об отказе от поездки в Китай может быть принято, если ситуация с пандемией сильно ухудшится.

Число хоккеистов, помещенных в COVID-протокол, превысило 100 человек, также было перенесено около 30 матчей регулярного чемпионата.

За НХЛ была оставлена возможность не отправлять спортсменов на соревнования при угрозе их здоровью.

Окончательный отказ лиги от участия в Олимпийских играх может быть озвучен в ближайшее время без финансовых санкций.

Сборная России на Олимпиаде сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.