Хоккеист Кожевников высказался о серебре России на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал серебряную медаль российской сборной по хоккею на Олимпиаде. Он назвал такой результат нормальной ситуацией.

«Серебро — не провал и не успех, это нормальная ситуация для нашего хоккея в его нынешнего состояния. Сто процентов, тренерам надо дать поработать. Вы же видели, что творилось перед Олимпиадой в прессе? Одного ставят, потом убирают, третьего, четвертого, какие-то совещания… Мы же не знаем, что на самом деле происходило, мы не находились внутри, — а эта ситуация тоже сыграла свою роль, кстати говоря», — считает хоккеист.