«Он лузер и непорядочный человек» Губерниев ответил на заявление американского пловца Мерфи о допинге на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова пловца из США о проблеме допинга на Олимпиаде. Райан Мерфи заявил, что не считает чистым заплыв на 200 метров на спине среди некоторых участников, сообщил RT.

Губерниев назвал спортсмена лузером и непорядочным человеком. По его словам, в России нет проблем с допингом в плавании, а реакция американца абсолютно неадекватная. Он вместе с британским пловцом не может пережить победу нашего спортсмена, который оставил США без золота.

«Я хочу сказать, что он лузер и непорядочный человек. У нас нет с допингом проблем в плавании, реакция абсолютно неадекватная. Они очень горько переживают с британским пловцом поражение. 25 лет Америка выигрывала в плавании на спине у всего мира, и тут вдруг российский, подмосковный парень оставил их без золота. Это очень некрасиво», — заявил Губерниев.

Российский журналист отметил, что подозревать 16-летнюю Чикунову глупо, а у Евгения Рылова вообще «абсолютно безгрешная репутация». Спортсмен получил свою первую медаль еще в 2015 году на чемпионате мира в Казани. Поэтому, по словам Губерниева, проигравшие просто не умеют держать удар.

Ранее пловец из США Райан Мерфи заявил, что в победе россиянина Рылова при заплыве на 200 метров не все было чисто. Позднее американец уточнил, что имел ввиду не именно россиянина, а в целом говорил о допинге в плавании.