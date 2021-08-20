Грузинского паралимпийца лишили аккредитации за нападение на охранника отеля

Паралимпийца из сборной Грузии по дзюдо Звиада Гогочури лишили аккредитации на Игры в Токио. Его ранее задержала полиция за нападение на сотрудника охраны отеля.

Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио решил отстранить от соревнований, другим членам грузинской соборной также вынесли предупреждение, чтобы таких инцидентов не повторилось. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оргкомитет «Токио-2020».

Спортсмен напал на охранника отеля 16 августа. Гогочури толкнул его, в результате работник отеля получил серьезные травмы — сломал ребро. По сообщениям СМИ, паралимпиец в тот момент был пьян. Для разбирательств он был задержан полицией.

Гогочури был одним из главных претендентов на золото на летних Играх в Токио, так как является действующим паралимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 килограммов. Он стал первым в истории грузинским спортсменом, кто завоевал золотую медаль Паралимпийских игр.