Гребенкина назвала Валиеву балериной на льду

Камила Валиева — очень одаренная фигуристка. Ее можно назвать балериной на льду. Талант этой спортсменки виден даже непрофессионалам. Такое мнение в разговоре с «360» высказала фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Камилла не просто одаренная, она одареннее большинства фигуристок, которые были первые. Она настолько талантлива и одарена, что это видно невооруженным глазом любому даже непрофессионалу. Балерина на льду — это не просто прыжки, вращения, шаги, поднимания ног. У нее настолько гениально все происходит, что это большая редкость», — заявила собеседница «360».

По словам Гребенкиной, такой дар можно видеть, возможно, раз в 100 лет. Она выразила надежду, что в итоге вся ситуация сложиться в пользу Валиевой.

«Мы хотим ее увидеть на Олимпийских играх, мы хотим увидеть ее на пьедестале и хотим еще раз насладиться ее программой», — заключила Гребенкина.

Камиле Валиевой 15 лет. Для нее Олимпиада в Пекине — первая. В составе российской сборной она выиграла золото, но церемонию награждения отложили. Все дело оказалось в положительных допинг-пробах Валиевой от 25 декабря. В организме нашли небольшое содержание триметазидина.

РУСАДА из-за этого временного отстранил ее от соревнований, но спортсменка оспорила решение. На Играх примет участие в личных соревнованиях, написал «Чемпионат.com».