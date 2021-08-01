Госдума ответила на слова главы USADA о российских спортсменах

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт знаменит своими антироссийскими взглядами. При этом проблемы американских спортсменов он никогда не афиширует, старается придумать оправдание.

Об этом заявил газете «Спорт-Экспресс» член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Так он отреагировал на слова Тайгарта, который потребовал обнародовать тесты на допинг российских спортсменов.

«Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя. Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения. Ему надо навести порядок в своих лигах», — заявил Свищев.

Депутат отметил, что американские спортсмены используют препараты, которые уже давно запретили «во всем цивилизованном спортивном мире». Он также подчеркнул, что обнародование тестов спортсменов — прерогатива WADA. И это точно не должно быть сделано по призыву американских антидопинговых агентств.

Сейчас Россия занимает пятое место по количеству золотых медалей — их 11. Вперед вырвались Китай (23), США (20), Япония (17) и Австралия (14). В общем медальном зачете по количеству наград Россия на третьем месте с 40 медалями — после США (55) и Китая (50).