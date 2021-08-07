Гол футболиста «Зенита» принес Бразилии золото Олимпиады

Сборная Бразилии по футболу победила Испанию финальном матче турнира на Олимпиаде в Токио. Таким образом команда выиграла золото Игр.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время Малком забил пенальти, что принесло Бразилии победу.

Ранее Мексика выиграла бронзовую медаль, обыграв Японию со счетом 3:1.

Сборная Бразилии по футболу получила статус олимпийского чемпиона второй раз. Впервые это произошло в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио. До золотой медали ей не хватило всего 0,15 балла. Первое место досталось израильской спортсменке Линой Ашрам. Судейство на соревнованиях назвали несправедливым.

Впервые за 25 лет Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Сама Дина Аверина заявила, что судьи сразу предвзято отнеслись к выступлениям российских гимнасток. Все началось с самого начала, когда баллы начали занижать, уверена она.