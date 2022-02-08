Заданный на английском вопрос западной журналистки поставил в тупик российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анастасию Мишину. Спортсменка дала комментарий при помощи коллег.

Утром 7 февраля российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали во время произвольной программы командного турнира. Несмотря на это, спортсмены обогнали конкурентов из Японии, Канады и США. Набрав 145,20 балла, они выиграли командный турнир. После победы россиян западная журналистка поинтересовалась у Мишиной ее самочувствием после падения. Девушка выдержала секундную паузу, а затем призналась, что не поняла вопрос.

«Я *** (ничего — прим. ред.) не поняла», — заявила Мишина.

Коллеги по сборной перевели спортсменке вопрос, после чего Мишина подробно рассказала о случившемся на льду.

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в истории исполнительницей четверного прыжка на Олимпийских играх. Кроме того, во время произвольной программы под «Болеро» Мориса Равеля 15-летняя спортсменка установила сразу четыре рекорда.