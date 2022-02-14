Глава WADA после допуска Валиевой назвал допинг у детей непростительным злом

Врачи и тренеры, которые дают допинг несовершеннолетним спортсменам, должны сидеть в тюрьме, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Так он отреагировал на допуск российской фигуристки Камилы Валиевой к личным соревнованиям на ОИ.

По его мнению, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно провести расследование в отношении окружения Валиевой. В WADA тоже намерены разобраться в случившемся, сообщил Sports.ru.

«Допинг у детей — это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые предоставляли несовершеннолетним препараты, повышающие производительность, должны быть отстранены пожизненно», — сказал Банька.

Он добавил, что, по его личному мнению, такие люди должны отбывать наказание в тюрьме. Глава WADA добавил, что международная организация настаивает, чтобы Минспорта России изменило ситуацию.

Камила Валиева 15 февраля выступит в соревнованиях одиночниц. Сегодня она смогла появиться на официальной тренировке. Положительную допинг-пробу спортсменка сдала 25 декабря прошлого года.