Глава Росгвардии поздравил российских лыжников с золотом на Олимпиаде

Высокая техника и исключительное мастерство помогли российским лыжникам завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение выразил генерал армии, директор Росгвардии Виктор Золотов.

В команду российской сборной по лыжам вошли три офицера Росгвардии. Это Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Вместе с Алексеем Червоткиным они принесли России первую за 42 года золотую медаль в данной дисциплине.

«Российские лыжники в очередной раз продемонстрировали самоотдачу, проявили волю к победе, и пожелал им удачи в предстоящей командной гонке преследования», — сообщили в Росгвардии.

В пресс-службе также отметили, что капитаны Большунов и Устюгов являются инструкторами спортивной команды при управлении Уральского округа войск нацгвардии РФ. В 2017 году Сергея Устюгова наградили медалью «За боевое содружество».

По итогам жеребьевки, которая прошла 13 февраля, российская спортсменка Камила Валиева получила 26-й номер в короткой программе в личном турнире по фигурному катанию. Две другие фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова — выступят 28-й и 29-й соответственно.