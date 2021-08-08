Глава ОКР оценил пятое место России на Олимпиаде

Россия впервые с ОИ в Пекине завоевала более 70 наград, а по общим результатам превысила показатели Рио-де-Жанейро и Лондона. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Он подчеркнул, что доволен пятым местом национальной команды в медальном зачете Игр в Токио, сообщил ТАСС.

«Доволен пятым местом. <...> Могли бы побороться и за третье общекомандное место, если бы не ряд обстоятельств».

На Играх в Токио сборная ОКР завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Это лучший результат россиян по общему количеству медалей с Олимпиады 2004 года в Афинах.

Первое место — у сборной США. Американские спортсмены выиграли 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. Сборная Китая — на второй строчке с 38 золотыми, 31 серебряной и 18 бронзовыми наградами. На третьем месте в медальном зачете — сборная Японии. У нее в активе — 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград.