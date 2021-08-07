Глава ОКР назвал выполненной задачу россиян на Олимпиаде

Российская команда уже выполнила задачу улучшить показатели Рио-2016 и теперь может побороться за третье место на Играх в Токио. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сейчас на счету российских олимпийцев 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые медали. На Олимпиаде в Рио они завоевали 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград.

«Абсолютно не согласен, что задача (улучшить результат Рио. — прим. ред.) не выполнена. Мы в стадии борьбы за третье место. Если сложится идеально, эта возможность сохранится до конца дня», — процитировал Позднякова «Р-Спорт».

По его мнению, по количеству медалей, вероятно, Россия будем находиться на третьей позиции.

«Что касается золота, то мы не ожидали такого выступления хозяев Игр. Задача была побороться за третье место. И наша команда это стремление бороться полностью выполнила», — подчеркнул он.

Сейчас сборная ОКР находится на пятом месте в общем медального зачета. Япония занимает третье место. В ее активе 51 медаль. На Олимпиаде в Рио команда России была на четвертом строчке.