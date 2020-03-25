Глава НОК Японии высказался о переносе Олимпиады 2020

Ямасита подчеркнул, что «видел много неожиданных вещей».

«Я помню московскую Олимпиаду, сейчас это превращается в нечто похожее. Хочу пройти это испытание. Подойду к 2021 году с новыми силами», — уточнил глава комитета.

Ранее национальные федерации предложили перенести Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса. Международный олимпийский комитет поддержал их решение. Теперь Олимпиада назначена на лето 2021-го.