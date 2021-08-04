Гимнастка Симона Байлз пережила смерть тети во время Олимпиады в Токио

Пропустившая несколько соревнований на Играх в Токио американская гимнастка Симона Байлз переживала утрату: во время Олимпиады у нее умерла тетя — сестра ее отца. Об этом рассказала журналистам тренер спортсменки Сесиль Канкето-Ланди.

Олимпийский турнир по спортивной гимнастике завершился 3 августа. Байлз взяла бронзу на бревне, а также стала серебряным призером в командном многоборье. Сама она говорила о том, что сейчас переживает психологические трудности. Оказалось, что это связано с потерей близкого человека, сообщил Eurosport.

По словам Канкето-Ланди, сейчас очень печально осознавать, что команда США вместе с Байлз могла заработать еще несколько медалей. Тренер добавила, что Симона была лучшим лидером и оставалась со сборной, хотя ее никто не заставлял.

«Это было ее собственным желанием — быть здесь, и она действительно гордилась всеми партнерами», — заключила она.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Американская сборная находится на втором месте в общем медальном зачете.