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    03 августа 2021, 12:36

    Гимнастка Мельникова не придала значения расположению флага ОКР на награждении

    Анатолий Минкин

    Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделила третье место в вольных упражнениях с японской спортсменкой Маи Мураками. На церемонии награждения флаг Олимпийского комитета России (ОКР) повесили под флагом Японии. В беседе с ТАСС Мельникова заявила, что не придала значения это расположению символики.

    Гимнастка Мельникова не придала значения расположению флага ОКР на награждении

    По словам спортсменки, ей не кажется, что таким способом российских спортсменов хотели как-то унизить.

    «Я, конечно, заметила, что наш флаг висит ниже. Но не придала этому значения. Не думаю, что нас таким образом хотели унизить. Мне кажется, нет», — заявила Ангелина Мельникова.

    На церемонии награждения при равенстве позиций флаги победителей располагаются на одном уровне. Как объяснил вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов, флаги расположили в алфавитном порядке, как того требует регламент Международного олимпийского комитета. В японском алфавите иероглифы располагаются сверху вниз. Но на остальных церемониях при одинаковом количестве баллов у спортсменов флаги висели на равных позициях.

    Неправильной позиции флага возмутилась старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она заявила, что если у организаторов не было технической возможности сделать флаги на одном уровне, то хозяева Олимпиады могли повесить свой флаг под флагом ОКР.

    Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио выступают без национального флага и государственного гимна. Это связано с двухлетними санкциями, введенным Всемирным антидопиговым агентством.

    На международных соревнованиях в Токио российская сборная выступает в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы россиян звучит фрагмент Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.