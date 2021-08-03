Гимнастка Мельникова не придала значения расположению флага ОКР на награждении

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделила третье место в вольных упражнениях с японской спортсменкой Маи Мураками. На церемонии награждения флаг Олимпийского комитета России (ОКР) повесили под флагом Японии. В беседе с ТАСС Мельникова заявила, что не придала значения это расположению символики.

По словам спортсменки, ей не кажется, что таким способом российских спортсменов хотели как-то унизить.

«Я, конечно, заметила, что наш флаг висит ниже. Но не придала этому значения. Не думаю, что нас таким образом хотели унизить. Мне кажется, нет», — заявила Ангелина Мельникова.

На церемонии награждения при равенстве позиций флаги победителей располагаются на одном уровне. Как объяснил вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов, флаги расположили в алфавитном порядке, как того требует регламент Международного олимпийского комитета. В японском алфавите иероглифы располагаются сверху вниз. Но на остальных церемониях при одинаковом количестве баллов у спортсменов флаги висели на равных позициях.

Неправильной позиции флага возмутилась старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она заявила, что если у организаторов не было технической возможности сделать флаги на одном уровне, то хозяева Олимпиады могли повесить свой флаг под флагом ОКР.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио выступают без национального флага и государственного гимна. Это связано с двухлетними санкциями, введенным Всемирным антидопиговым агентством.

На международных соревнованиях в Токио российская сборная выступает в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы россиян звучит фрагмент Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.