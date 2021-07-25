Гимнастка Чусовитина завершила карьеру после восьмой в карьере Олимпиады

Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина заявила о завершении карьеры после выступления в квалификации в многоборье на Олимпиаде в Токио. Спортсменке 46 лет. Эти Игры для нее уже восьмые в карьере.

По ее словам, впереди у нее очень много дел, которые нужно наверстать. Возвращаться в спорт она не собирается, сообщил ТАСС.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — сказала гимнастка.

В 2016 году Чусовитину включили в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственную в мире участницу семи Олимпийских игр. Помимо этого, в возрасте 41 года и 56 дней она была признана самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

На Играх в Токио она должна была стать знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия, но Национальный олимпийский комитет страны в последний момент заменил ее, объяснив тем, что сделал это, чтобы она не переутомилась перед соревнованиями.

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на ОИ в 1992 году в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В 2008 году гимнастка завоевала серебро на Играх в Пекине.