Гимнаст на видео разоблачил миф об антисекс-кроватях на Олимпиаде

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан снял на видео свои прыжки на картонной антисекс-кровати в Олимпийской деревне в Токио, чтобы развенчать миф о том, что она не может выдержать резких движений. Ролик спортсмен опубликовал в своем Twitter.

«Это фейк!» — заявляет Маккленахан, прыгая на кровати, которая даже не думает разваливаться.

Гимнаст опроверг слова управляющего Олимпийской деревней Такэси Китадзимы о том, что эти картонные сооружения могут выдержать вес только одного человека. Из-за этого эти койки в шутку стали называть антисекс-кроватями.

Видео ирландца не обошел вниманием и оргкомитет Олимпийских игр в Токио. В Twitter Olympics появился репост ролика Маккленахана.

«Спасибо, что развенчал миф. От гимнаста Риса Маккленахана вы узнали — картонные кровати устойчивы и прочны!» — поблагодарили организаторы Игр.

Кровати из картона было решено поставить в номера олимпийцев, чтобы исключить вероятность нахождения на них двух человек. Все ради безопасности на фоне пандемии коронавируса. Игры стартуют 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. В этом году они будут проходить без зрителей.