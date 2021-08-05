Гимнаст Никита Нагорный поделился впечатлениям от победы на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный вернулся в Москву и поделился первыми эмоциями от Игр. Интервью со спортсменом опубликовал сайт kp.ru.

По словам Нагорного, олимпийское золото — это самая долгожданная награда, к которой спортсмены идут всю свою жизнь. Командная награда была завоевана еще в Рио-де-Жанейро, когда российские спортсмены заняли второе место. Сейчас, по словам Никиты, был шанс доказать всему миру, что в России лучшая команда, и у россиян получилось это сделать.

«Это невероятная гордость за свою родину. Мы смогли отстоять честь нашей страны. Мы с ребятами потом дня два-три ходили как зомби, не могли поверить в это. Конечно, это непередаваемое чувства. Многие ребята остаются в спорте только из-за этих чувств. Невероятная гордость», — добавил спортсмен.