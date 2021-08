Гимн России исполнили на Красной площади в честь олимпийской сборной

Концерт в честь олимпийской сборной России прошел на Красной площади в Москве. Ведущими стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ведущий «Матча ТВ».

Пианист Денис Мацуев и музыканты под управлением дирижера Юрия Башмета выступили перед олимпийцами на Васильевском спуске. Они исполнили несколько произведений, в том числе и концерт для фортепиано с оркестром № 1 П. И. Чайковского. Фрагмент этого концерта включали на Играх во время награждения россиян вместо гимна страны из-за санкций WADA.

Помимо этого прозвучала песня We Will Rock You группы Queen. Это тоже было не случайно. Россияне выступали в Токио как команда Олимпийского комитета России (ROC) опять же из-за санкций. В конце концерта был исполнен и гимн России.

Олимпийские игры завершились в Токио 8 августа. Российская сборная заняла пятое место, завоевав 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Первое место в медальном зачете досталось сборной США, она заработала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. На втором месте оказался Китай с 38 золотыми, 32 серебряными и 18 бронзовыми медалями. Третье место досталось Японии. Хозяева Олимпиады выиграли 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.