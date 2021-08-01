Гендиректор USADA потребовал обнародовать тесты на допинг спортсменов РФ

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов. Он решил заступиться за американского пловца Райна Мерфи, уступившего Евгению Рылову. Обиженный американский спортсмен публично заявил, что в его поражении виноват допинг.

Трэвис Тайгарт призвал обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта. Особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность, сообщило Yahoo Sports.

Мерфи уже успел уточнить, что его комментарии касались не соперника из России, а спорта вообще. Но ему ответил Олимпийский комитет России (ОКР), назвав его подозрения «старой песней шарманки».

Это замечание вызвало бурную реакцию Тайгарта.

«Теперь эти официальные лица хотят продолжать лгать, отрицать и нападать на тех, у кого есть мужество противостоять их обману и вопиющему пренебрежению к правилам и правде», — заявил гендиректор USADA.

Он также обвинил в вялой реакции на свои обвинения Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов — где допинговая программа спонсируется государством. Россия побеждает в то время, как лидеры МОК и WADA пускают пыль в глаза всему миру, утверждая, что она исправилась», — сказал Тайгарт.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал публикации американских СМИ о возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) голословными спекуляциями, связанными со стремлением избавиться от конкурентов.