Гандболистка Вяхирева рассказала, что на Играх в Токио хотела завоевать именно золото

Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от француженок в финальном матче на Олимпиаде в Токио. О том, какие эмоции были от игры и на что надеялись спортсменки, рассказала гандболистка Анна Вяхирева. Об этом написал RT.

По словам спортсменки, не хотелось получать ничего, кроме золота. Всей команде было непросто пережить поражение от Франции. Несмотря на это, она гордится результатами. После ничьей с Бразилией и поражения от Швеции девочки собрались с духом и поняли, что назад дороги нет, добавила Вяхирева.

После окончания Олимпиады спортсменка заявила о том, что хочет взять паузу в карьере. По ее словам, это связано, в первую очередь, с потребностью в отдыхе. Как долго эта пауза продлиться, пока не известно, но поехать на Игры во Францию в 2024 году гандболистка все же планирует.